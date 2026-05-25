Zeynep Sönmez'den Roland Garros'a erken veda

25.05.2026 14:25:00
Zeynep Sönmez, Roland Garros ilk turunda Daria Kasatkina'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 2-0 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen organizasyonda ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 53 numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez, bu sene 130. kez düzenlenen dünyanın en prestijli 4 grand slam turnuvasından biri olan Roland Garros'nun ilk turunda Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Zeynep Sönmez'den bir tarihi başarı daha: 'En iyi dereceli' Türk tenisçi oldu Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde milli tenisçi Zeynep Sönmez, 59. sıraya yükselerek Türkiye rekorunu kırdı.
Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'taki ilk turunda Daria Kasatkina ile eşleşti
Zeynep Sönmez, Roma Açık'a 2. turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li rakibi 5 numaralı seribaşı Jessica Pegula'ya 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek elendi.