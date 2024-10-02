Karşılaşma durdurulmuştu: Olaylı derbi için erteleme kararı!
FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Opet-Beşiktaş mücadelesi, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu. Sonrasında maç 3 Ekim'de oynanmak üzere ertelendi.
Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı sahada çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.
Mücadele 3 Ekim Perşembe günü 16:00'da oynanacak.
NE OLMUŞTU?
Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle durdu.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.
Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.
?? Fenerbahçe Opet-Beşiktaş mücadelesi, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu. pic.twitter.com/dCflswpvFm— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 2, 2024
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