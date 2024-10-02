Karşılaşma durdurulmuştu: Olaylı derbi için erteleme kararı!

FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Opet-Beşiktaş mücadelesi, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu. Sonrasında maç 3 Ekim'de oynanmak üzere ertelendi.

Karşılaşma durdurulmuştu: Olaylı derbi için erteleme kararı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 19:20

Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı sahada çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

Mücadele 3 Ekim Perşembe günü 16:00'da oynanacak.

NE OLMUŞTU?

Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle durdu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.


Etiketler: #fenerbahçe opet #beşiktaş #fiba kadınlar süper kupa

İlgili Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert tepki: 'Aktörlerin isimleri değişiyor ama...'

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert tepki: 'Aktörlerin isimleri değişiyor ama...'
Fenerbahçe'de 2 eksik: Twente maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'de 2 eksik: Twente maçı kamp kadrosu belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler