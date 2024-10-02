Fenerbahçe'de 2 eksik: Twente maçı kamp kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe, perşembe günü Hollanda'da oynanacak Twente maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirmediği isimler dışında sakat olan Çağlar Söyüncü ve kart cezalısı Bright Osayi-Samuel yer almadı.
Fnerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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