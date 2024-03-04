Karşılaşmaya devam edememişti: Fenerbahçe'de Becao'nun son durumu belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Rodrigo Becao, sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı Hatayspor karşılaşmasında tekrar sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Brezilyalı yıldızın son durumu belli oldu.
Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de Rodrigo Becao haftalar sonra formasına kavuştu. Uzun bir sakatlık döneminden çıkan Brezilyalı stoper karşılaşmada kenara değişiklik işareti yapmış ve çıkmıştı. Becao'nun son durumu netlik kazandı.
BECAO'NUN BİR SORUNU YOK
NTV Spor'da yer alan habere göre, Becao'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı oyundan çıktığı öğrenildi. Başarılı savunmacı, İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Konferans Ligi'nde oynanacak Union St.Gilloise karşılaşmasında sahada olacak.
10. HAFTADAN BU YANA SAHAYA ÇIKMAMIŞTI
Becao, 10. haftada oynanan Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe'nin 28. haftada oynadığı Hatayspor maçına kadar sahalardan uzak kalmıştı.
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