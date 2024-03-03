Filedeki derbide kazanan Fenerbahçe Opet!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbi mücadelede Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.
Ligde oynadığı 22'nci maçında 21'inci galibiyetini elde eden sarı-lacivertli ekip liderliğini sürdürürken, VakıfBank 22'nci maçında ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Cristina, Ada Germen Korkmaz, Meryem Boz)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Zeynep Sude Demirel, Zehra Güneş, Frantti, Aylin Acar)
Setler: 25-13, 22-25, 25-18, 25-21
Süre: 97 dakika (19, 27, 22, 29)
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz
- 'Şeriat' paylaşımına ceza yolda
- Tribünlere küfür etti!
- 'Sesi kapattı, dayanamadı'
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven...'
- Sosyal medya platformu X'ten Türkiye kararı