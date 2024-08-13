Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş, Cher Ndour'u kadrosuna kattı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.
Beşiktaş, PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş’a Hoş Geldin Cher Ndour ??#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/3fjmkt9TZG— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2024
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