Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş, Cher Ndour'u kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 21:10
Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş, Cher Ndour'u kadrosuna kattı!
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Beşiktaş, PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 


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