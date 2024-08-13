Beşiktaş'tan Fahri Kerem Ay kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, genç futbolcu Fahri Kerem Ay ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, genç futbolcusu Fahri Kerem Ay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Fahri Kerem Ay'a yeni dönemde başarılar diledi" denildi.
45 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Erdemli altyapısından Beşiktaş'a transfer olan 19 yaşındaki genç yetenek 2 kez A Takım forması giydi. Beşiktaş U19 takımıyla toplamda 45 maça çıkan Fahri, 7 gol ve 1 asist yaptı.
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