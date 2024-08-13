Beşiktaş'tan Fahri Kerem Ay kararı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, genç futbolcu Fahri Kerem Ay ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:42
Beşiktaş'tan Fahri Kerem Ay kararı!
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Beşiktaş, genç futbolcusu Fahri Kerem Ay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Fahri Kerem Ay'a yeni dönemde başarılar diledi" denildi.

45 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Erdemli altyapısından Beşiktaş'a transfer olan 19 yaşındaki genç yetenek 2 kez A Takım forması giydi. Beşiktaş U19 takımıyla toplamda 45 maça çıkan Fahri, 7 gol ve 1 asist yaptı.


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