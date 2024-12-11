Karşılaşmaya devam edememişti: Carlo Ancelotti son durumunu açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Atalanta'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Kylian Mbappe mücadeleye devam edememişti. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, yıldız futbolcunun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya devam edememişti: Carlo Ancelotti son durumunu açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:01

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atalanta'ya konuk oldu. Mücadeleyi 3-2 kazanan Real Madrid'de Kylian Mbappe korkuttu.

Karşılaşmanın 36. dakikasında sakatlanan Mbappe oyuna devam edememişti. Carlo Ancelotti maçın ardından Fransız yıldızın son durumunu açıkladı.

'CİDDİ GÖRÜNMÜYOR'

Ancelotti açıklamasında, "Kylian Mbappe'nin sakatlığı çok ciddi görünmüyor. Aşırı yüklenmeden kaynaklı bir ağrısı oldu" ifadelerini kullandı.

İtalya'da aldıkları galibiyetle ilgili de konuşan Ancelotti, zaferin oldukça zor geldiğini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, "Acı çekmemiz gerekiyordu. İkinci yarı çok iyi oynadık ve iki gol atarak maçı kazandık" dedi.


Etiketler: #real madrid #kylian mbappe #Atalanta #sakatlık

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