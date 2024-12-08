Yıldız futbolcudan Real Madrid'e kötü haber!
Real Madrid'de Girona maçında sakatlanan Ferland Mendy'nin 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İspanya La Liga'da Girona'yı 3-0'lık skorla mağlup eden Real Madrid'e kötü bir haber geldi.
Real Madrid'de karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkan Ferland Mendy'nin durumu belli oldu. Kas sakatlığı bulunan Fransız oyuncunun, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1131 dakika sahada kaldı.
Etiketler: #Ferland Mendy #real madrid #sakatlık
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