Yıldız futbolcudan Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid'de Girona maçında sakatlanan Ferland Mendy'nin 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yıldız futbolcudan Real Madrid'e kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 15:47

İspanya La Liga'da Girona'yı 3-0'lık skorla mağlup eden Real Madrid'e kötü bir haber geldi.

Real Madrid'de karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkan Ferland Mendy'nin durumu belli oldu. Kas sakatlığı bulunan Fransız oyuncunun, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1131 dakika sahada kaldı.


Etiketler: #Ferland Mendy #real madrid #sakatlık

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