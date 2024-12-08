Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

Yayınlanma: 08.12.2024 - 09:19

Güncelleme: 08.12.2024 - 09:19

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Carlo Ancelotti'in ekibi Real Madrid deplasmanda Michel'in yönetimindeki Girona'yı 3-0 mağlup etti.

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 36. dakikada Jude Bellingham, 55. dakikada Arda Güler ve 62. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 89 dakika sahada kaldı ve bu sezonki ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid ligdeki puanını 36'ya yükseltirken, Girona 22 puanda kaldı. 1 maçı eksik olan Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Girona deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak.