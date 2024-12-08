Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!
Real Madrid, Barcelona'nın Betis'e takıldığı haftada Girona deplasmanını hatasız geçti. İspanyol devi rakibini 3-0 yenerken milli futbolcu Arda Güler ilk golünü attı.
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Carlo Ancelotti'in ekibi Real Madrid deplasmanda Michel'in yönetimindeki Girona'yı 3-0 mağlup etti.
Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 36. dakikada Jude Bellingham, 55. dakikada Arda Güler ve 62. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 89 dakika sahada kaldı ve bu sezonki ilk golünü kaydetmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid ligdeki puanını 36'ya yükseltirken, Girona 22 puanda kaldı. 1 maçı eksik olan Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Girona deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak.
Etiketler: #arda güler #real madrid #girona
Spor Haberleri
- Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber!
- Bayern Münih'te 5 numara emekli edildi!
- Beşiktaş'ta 13 yıl sonra bir ilk!
- 'Türk Harry Potter, Guimaraes duvarını yıktı'
- UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
- Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
- Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi!
- Arda Güler, İspanya'da manşetleri süsledi!
- Nikola Jokic'in kariyer rekoru Denver Nuggets'a yetmedi!
- Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk iddiası
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriye cephesinden kritik açıklama
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Trump'tan kritik 'Suriye' mesajı
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- 'Ne manaya geldiğini anlayamadı'
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- Silahlı gruplar başkentin güney banliyölerine girdi!
- Özgür Özel, milletvekili Melih Meriç'e sinirlendi
- Rusya'dan Türkiye'nin rolüne değerlendirme