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Karşıyaka'nın yeni başkanı belli oldu!

Karşıyaka'nın yeni başkanı belli oldu!

11.06.2026 23:31:00
Güncellenme:
AA
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Karşıyaka'nın yeni başkanı belli oldu!

Karşıyaka Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Yiğit Tusder başkanlığa seçilen isim oldu.
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Yiğit Tusder seçildi.

Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Aygün Cicibaş aday olmazken seçime Yiğit Tusder başkanlığında tek listeyle gidildi.

AYGÜN CİCİBAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Seçim öncesi konuşma yapan başkan Cicibaş, kendisine zor günlerde destek olan herkese teşekkür ederek, bundan sonra da kendisinin yeni seçilecek yönetimin destekçisi olacağını belirtti.

Gerçekleştirilen seçimle Tusder, başkanlığa seçildi.

İlgili Konular: #Genel Kurul #Karşıyaka #başkanlık seçimi

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