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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı! Turnuvanın ilk golü geldi...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı! Turnuvanın ilk golü geldi...

11.06.2026 21:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı! Turnuvanın ilk golü geldi...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika - Güney Afrika maçı ile başladı.
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2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, A Grubu'nda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanıyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçti.

Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

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SHAKIRA'DAN ÖZEL GÖSTERİ

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendiren Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne aldı.

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ABD BAYRAĞI YUHALANDI

Andrea Bocelli ve EJAE, dalgalanan ülke bayrakları eşliğinde 2026 Dünya Kupası'nın resmi marşını seslendirdi.

Azteca Stadyumu'nda ABD bayrağı sallandığında yuhalamalar duyuldu.

Meksika için ise coşkulu tezahüratlar vardı.

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KUPANIN İLK GOLÜ MEKSİKA'DAN

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk gol ev sahibi Meksika'dan geldi.

Meksikalı Julian Quinones açılış maçının 9. dakikasında Güney Afrika ağlarını havalandırarak turnuvanın ilk golünü kaydeden isim oldu.

İLK 11'LER

Meksika: Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Fidalgo, Gutierrez; Alvarado, Jiménez, Quinones

Güney Afrika: Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Shitole, Adams; Rayners, Foster

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Meksika #Güney Afrika

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