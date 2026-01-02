Karşıyaka, Tofaş'ı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın açılış maçında Karşıyaka, normal süresi 92-92 tamamlanan mücadelede TOFAŞ'ı uzatma sonunda 107-101 yendi.
Karşıyaka, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 7. yenilgisini yaşadı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı
Karşıyaka: Sokolowski 3, Samet Geyik 4, Manning 6, Alston 23, Moody 12, Young 24, Serkan Menteşe 2, Gordic 7, Bishop 22, Ege Özçelik, Mert Celep 4
TOFAŞ: Perez 25, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 6, Blazevic 25, Besson 13, Floyd 5, Özgür Cengiz, Whaley 2, Lewis 3, Furkan Korkmaz 8
1. Periyot: 28-37
Devre: 49-50
3. Periyot: 64-68
Normal süre: 92-92
Beş faulle çıkan: 38.45 Bishop, 44.54 Samet Geyik (Karşıyaka)