Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı.

Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 21:51

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörlerimizden Rüçhan Tamsöz ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Tamsöz, başantrenör Ufuk Sarıca'nın 9 Ocak'ta görevini bırakmasının ardından takımın sorumluluğunu üstlenmişti.


Etiketler: #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Rüçhan Tamsöz #Karşıyaka
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