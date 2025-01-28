Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörlerimizden Rüçhan Tamsöz ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Tamsöz, başantrenör Ufuk Sarıca'nın 9 Ocak'ta görevini bırakmasının ardından takımın sorumluluğunu üstlenmişti.
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