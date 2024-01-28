Karşıyaka'dan Anadolu Efes'e 19 sayı fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, evinde Anadolu Efes'i 99-81 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 28.01.2024 - 22:06
Karşıyaka'dan Anadolu Efes'e 19 sayı fark!
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Müsabakanın ilk periyoduna Pınar Karşıyaka hızlı başladı. İzmir ekibi, maçın ilk dakikalarında bulduğu sayılarla konuk ekip karşısında etkili oldu. Pınar Karşıyaka, son dakikada bulduğu üçlüklerle ilk çeyreği 27-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe savunmada etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 12. dakikada 16 sayılık fark (37-21) yakaladı. Anadolu Efes'in çoğu hücumundan da eli boş dönmesi sonucu skor periyodun son dakikasında 55-31 oldu. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 57-35 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. periyodunda Pınar Karşıyaka, Furkan'ın 28. dakikadaki faul atışlardan ürettiği sayılarla 15 sayılık üstünlük (70-55) yakalarken, bu çeyreği de 75-61 önde geçti.

Maçın son periyodunda da kontrolü elinde tutan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 99-81 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 2, Vitto Brown 29, Jaylon Brown 9, Thomas Akyazılı 7, Martin 2, Carey 26, McCollum 18, Furkan Haltalı 6, Hakan Sayılı, Mert Celep

Anadolu Efes: Larkin 17, Beaubois 14, Bryant 12, Rıdvan Öncel 2, Erten Gazi 4, Burak Can Yıldızlı 2, Ercan Osmani 2, Willis 19, Jones 9

1. Periyot: 27-19

Devre: 57-35

3. Periyot: 75-61


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