Karşıyaka'nın sembol ismi Mustafa Baykara hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.08.2023 - 15:26

Güncelleme: 27.08.2023 - 15:26

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün sembol taraftarlarından Mustafa Baykara, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

Karşıyakalı taraftarların, "Bir Baba Hindi" ve "Efendim Mustafa" olarak bildiği Baykara'nın ölümü ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ve semtimizin sembol isimlerinden, herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan 'Bir Baba Hindi' lakaplı Mustafa Baykara vefat etmiştir. Mustafa Baykara'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Nurlar içinde uyusun, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" mesajı paylaşıldı.

HEYKELİ DİKİLMİŞTİ

Uzun yıllar yeşil-kırmızılı kulübü farklı branşlarda hem deplasmanda hem de iç sahada tribünden destekleyerek taraftarların gönlünde taht kuran Mustafa Baykara'nın Karşıyaka Belediyesi tarafından Karşıyaka Çarşısı'nda heykeli yapılmıştı.

Baykara'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra tedavisine evinde devam edildiği ve bu sabahabkarşı hayatını kaybettiği bildirildi. Karşıyaka'nın sembol isimlerinden biri olan Mustafa Baykara'nın cenazesi pazar günü (bugün) Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.