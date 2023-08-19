Karşıyaka transferde büyük oynuyor: Yeni hedef Sinan Gümüş

TFF 3.Lig ekibi Karşıyaka, golcü Adem Büyük'e sözleşme imzalattıktan sonra Sinan Gümüş'e kanca attı.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:18
Karşıyaka transferde büyük oynuyor: Yeni hedef Sinan Gümüş
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Yeni sezonda 6'ncı yılını geçireceği TFF 3'üncü Lig'den kurtulma hedefiyle çok iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Karşıyaka, golcü Adem Büyük'e sözleşme imzalattıktan sonra Sinan Gümüş'e kanca attı. 

Kaf-Kaf'ta yeni yönetim, Almanya'da Stuttgart'ta yetişip 5 sezon Galatasaray, 1 sezon da Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki Antalyasporlu sağ kanat oyuncusu için de düğmeye bastı.

Seria A'da bir dönem Genoa'da da oynayan Sinan Gümüş, Türkiye'deki tüm kariyerini geçirdiği Süper Lig'de 123 maçta 27 gol attı. 

Sinan, Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.


Sinan Gümüş Karşıyaka transfer

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