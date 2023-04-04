Kasımapaşa, Kemal Özdeş ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:09
Kasımapaşa, Kemal Özdeş ile anlaştı
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Spor Toto Süper Lig takımı Kasımpaşa'da, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!" ifadeleri kullanıldı.


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