Kasımapaşa, Kemal Özdeş ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig takımı Kasımpaşa'da, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!" ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa ailesine hoşgeldin Kemal Özdeş!— Kasımpaşa (@kasimpasa) April 4, 2023
Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!#Kasımpaşa #KemalÖzdeş pic.twitter.com/vF9Q52YS1f
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