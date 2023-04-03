Eyüpspor ile Erzurumspor FK yenişemedi

Eyüpspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 23:09
Eyüpspor ile Erzurumspor FK yenişemedi
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TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Eyüp StaEdyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Erzurumspor 40. dakikada Estrela ile öne geçerken, Eyüpspor bu gole 87. dakikada Uğur Demirok ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 54, Erzurumspor FK 26 puana yükseldi.

Eyüpspor, ligde gelecek hafta Altınordu deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.


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