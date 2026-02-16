Kasımpaşa 8 maçlık hasretini dindirdi: Üç puan yeni transferler ile geldi!

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-2 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, devre arasında kadroya katılan isimlerden geldi. 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci fileleri havalandırdı.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Fatih Karagümrük'ün gollerini ise dakika 80'de Filip Mladenovic ile 90+2. dakikada Ahmed Traore attı.
Mücadelenin 34. dakikasında sarı kart gören Claudio Winck, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.
8 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, ligde 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 19'a yükseltirken, Fatih Karagümrük 12 puanda kaldı.
Gelecek hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanına gidecek; Fatih Karagümrük ise Samsunspor'u konuk edecek.