Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kasımpaşa 8 maçlık hasretini dindirdi: Üç puan yeni transferler ile geldi!

Kasımpaşa 8 maçlık hasretini dindirdi: Üç puan yeni transferler ile geldi!

16.02.2026 22:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kasımpaşa 8 maçlık hasretini dindirdi: Üç puan yeni transferler ile geldi!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-2 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, devre arasında kadroya katılan isimlerden geldi. 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Fatih Karagümrük'ün gollerini ise dakika 80'de Filip Mladenovic ile 90+2. dakikada Ahmed Traore attı.

Mücadelenin 34. dakikasında sarı kart gören Claudio Winck, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

8 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, ligde 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. 

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 19'a yükseltirken, Fatih Karagümrük 12 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanına gidecek; Fatih Karagümrük ise Samsunspor'u konuk edecek.

İlgili Konular: #süper lig #Fatih Karagümrük #kasımpaşa

İlgili Haberler

Süper Lig devi listede... İşte yönetilmesi en zor futbol kulüpleri!
Süper Lig devi listede... İşte yönetilmesi en zor futbol kulüpleri! ABD merkezli The Athletic, dünya üzerinde yönetilmesi en zor futbol kulüplerini sıraladı. Listede Süper Lig ekibi de yer aldı.
Fenerbahçe maçı öncesi Kasımpaşa'ya kötü haber!
Fenerbahçe maçı öncesi Kasımpaşa'ya kötü haber! Süper Lig'in 22. haftasında kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Kasımpaşa'da Claudio Winck cezalı duruma düştü.
Luciano Spalletti'den Galatasaray açıklaması: Mauro Icardi ve Victor Osimhen sözleri!
Luciano Spalletti'den Galatasaray açıklaması: Mauro Icardi ve Victor Osimhen sözleri! Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında salı günü temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.