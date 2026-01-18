Kasımpaşa - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın başında 4. maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, henüz galibiyetle tanışamadı. Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu ise kupada Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından ligdeki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 16 puana ulaşırken; Kasımpaşa 14, Antalyaspor ise 15. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ OYNADI

Kasımpaşa'da yeni transferler İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay, Antalyaspor maçında ilk 11'de başladı.

Lacivert-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can, ilk kez Kasımpaşa formasıyla görev yaptı. Eyüpspor'dan ayrılan Kerem Demirbay da lacivert-beyazlı formayı Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez giydi.

İrfan Can Kahveci, 62. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı. Kerem Demirbay ise 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun ile Kamil Ahmet Çörekçi, teknik direktör Emre Belözoğlu'dan şans bekledi.

Cenk Tosun, 88. dakikada Mortadha Ben Ouanes'in yerine oyuna dahil oldu. Kamil Ahmet ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Kasımpaşa'da ara transferde takıma katılan Rodrigo Becao ise karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

VINCENZO MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tribünden izledi.

Montella, karşılaşma öncesinde Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.