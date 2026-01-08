Kasımpaşa İrfan Can Kahveci transferini resmen duyurdu: 'Seni en iyi ben anlarım'

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan oyunculardan biri olan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin anlaşmasının ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.

KASIMPAŞA'DAN ÖZEL V İDEO: "SENİ EN İYİ BEN ANLARIM"

Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin transferini kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan özel bir video ile duyurdu.

Videoda Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile İrfan Can Kahveci yer aldı. Emre Belözoğlu'nun İrfan Can Kahveci'ye, "Seni en iyi ben anlarım" ifadelerini kullandığı videoda, "Uyum tesadüf değildir, İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'da" mesajına yer verildi.