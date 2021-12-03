Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu

03 Aralık 2021 Cuma, 12:55

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan oldu.