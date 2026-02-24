Kasımpaşa'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşımlar!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 90+11. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, bu maç sonrası paylaşımlarda bulundu.
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında golü atan Jim Allevinah için, "90+11. Jim Allevinah. Buz kestiren geri dönüş" şeklinde paylaşım yaptı.
"KADIKÖY HATIRASI"
İstanbul ekibi, daha sonra, "Pes etmeyenlerin takımı" paylaşımında bulundu.
Kasımpaşa ayrıca maç sonucu ile birlikte, "Kadıköy hatırası" paylaşımı yaptı.
İstanbul ekibinin paylaşımları şu şekilde:
90+11.— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 23, 2026
Jim Allevinah.
Buz kestiren geri dönüş. ❄️🤫#Kasımpaşa pic.twitter.com/g3yChma94x
Pes etmeyenlerin takımı. 💪#Kasımpaşa🔵⚪️ #SemtAşkı pic.twitter.com/IQvmsauGwy— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 23, 2026
📍 Kadıköy Hatırası 📸 pic.twitter.com/2tDmDzey05— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 23, 2026