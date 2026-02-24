Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kasımpaşa'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşımlar!

24.02.2026 00:13:00
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 90+11. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, bu maç sonrası paylaşımlarda bulundu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında golü atan Jim Allevinah için, "90+11. Jim Allevinah. Buz kestiren geri dönüş" şeklinde paylaşım yaptı.

"KADIKÖY HATIRASI"

İstanbul ekibi, daha sonra, "Pes etmeyenlerin takımı" paylaşımında bulundu.

Kasımpaşa ayrıca maç sonucu ile birlikte, "Kadıköy hatırası" paylaşımı yaptı.

İstanbul ekibinin paylaşımları şu şekilde:

