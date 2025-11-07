Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.11.2025 12:22:00
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kasımpaşa eski başkanı Mehmet Fatih Saraç, serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” açıklamasının ardından başlatılan soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. 12 ilde, 17’si hakem toplam 21 kişi için arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına kararı verilen isimler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa eski başkanı, Mehmet Fatih Saraç ve Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Turgay Ciner de yer aldı. 

FATİH SARAÇ SERBEST BIRAKILDI

Kasımpaşa eski başkanı Mehmet Fatih Saraç, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #gözaltı #bahis soruşturması #fatih saraç

