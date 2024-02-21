Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'de Edin Dzeko endişesi!
Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Boşnak futbolcu Edin Dzeko'nun takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. İki bölüme ayrılan futbolcular, top kapma idmanıyla devam etti. Kaleciler, yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic yönetiminde çalıştı.
EDİN DZEKO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Sakatlığı süren Joshua King antrenmanda yer almazken, kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı olarak ayrı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi.
Sakatlığını atlatan Fred, ilk bölümde takımla çalışırken, daha sonra özel programı dahilinde antrenör eşliğinde antrenman yaptı.
Sarı-lacivertliler idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına perşembe yapacağı idmanla devam edecek.
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