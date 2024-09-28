Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk'tan forvet kararı!
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk'un maça çift forvetle başlayacağı iddia edildi.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.
NTV Spor'un haberine göre Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i şöyle:
Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Ismael Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Victor Osimhen
Etiketler: #galatasaray #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig
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