Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk'tan forvet kararı!

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk'un maça çift forvetle başlayacağı iddia edildi.

Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk'tan forvet kararı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 10:40

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

NTV Spor'un haberine göre Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i şöyle:

Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Ismael Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Victor Osimhen


Etiketler: #galatasaray #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Galatasaray, Kasımpaşa karşısına rekor için çıkacak!

Galatasaray, Kasımpaşa karşısına rekor için çıkacak!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu
Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı oyuncuya övgü: 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı oyuncuya övgü: 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler