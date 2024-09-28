Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk'tan forvet kararı!

Yayınlanma: 28.09.2024 - 10:40

Güncelleme: 28.09.2024 - 10:40

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

NTV Spor'un haberine göre Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i şöyle:

Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Ismael Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Victor Osimhen