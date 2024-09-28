Galatasaray, Kasımpaşa karşısına rekor için çıkacak!
6’da 6 yaparak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarlayan Galatasaray, bugün oynayacağı karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda yeni bir rekora imza atacak.
Bu sezonki ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda yeni bir rekora ulaşacak.
2009-2010 sezonunda Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard döneminde de ilk 6 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, bu başarıyı tekrarlamış durumda. Eğer yarın sahadan galibiyetle ayrılırlarsa, tarihlerindeki en iyi sezon başlangıcını yapmış olacaklar.
ZİYECH OLMAYACAK
Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ziyech, Kasımpaşa'ya karşı sahada olamayacak.
SON 7 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.
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