Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı oyuncuya övgü: 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, sarı kırmızılı ekibin 3-1'lik PAOK zaferini değerlendirdi. Torreira'nın performansından övgüyle bahseden Kerimoğlu, "Hayatım boyunca her oyuncuyu izledim. Benim de idollerim arasında Guardiola vardır ama Torreira çok enteresan bir ön libero" dedi.
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Tugay Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.
"HER TOPA DOĞRU MÜDAHALE ETTİ"
Maçın oyuncusu olarak Davinson Sanchez'i seçen Tugay Kerimoğlu, "Her topa doğru müdahale etti ve doğru bir şekilde oyuna soktu. Defansın lideri ve takım arkadaşlarına yol gösteriyor" ifadelerini kullandı.
"TORREİRA ÇOK ENTERESAN BİR ÖN LİBERO"
Ismail Jakobs'un performansını da öven Kerimoğlu, Lucas Torreira'ya ise ayrı parantez açtı.
Torreira'nın hayatında izlediği en iyi ön liberolardan biri olduğunu belirten Tugay Kerimoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Hayatım boyunca her oyuncuyu izledim. Benim de idollerim arasında Guardiola vardır ama Torreira çok enteresan bir ön libero. Her oyun sıkıştığında takım arkadaşlarına nefes aldıran bir oyuncu."
Yunus Akgün'ün iyi performansını sürdürdüğünü dile getire Kerimoğlu, Icardi'nin attığı golün oyuncuya moral verdiğini belirtti.
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