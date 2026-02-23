Kasımpaşa maçı öncesi... Tedesco'dan N'Golo Kante kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 11:24:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı Kasımpaşa maçına kilitlendi. Karşılaşmayı kazanarak zirvede Galatasaray ile puanları eşitlemeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun N'Golo Kante ile ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadeleyi kazanması durumunda zirvede Galatasaray ile puanları eşitleyecek olan sarı-lacivertliler, galibiyete kilitlendi.

Tedesco karşılaşmanın ilk 11'ini belirledi. Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak ve savunmada Skriniar'ın yokluğunda Yiğit Efe görev alacak. Sarı-lacivertlilerin savunma kurgusunun Semedo-Yiğit Efe-Oosterwolde-Mert Müldür şeklinde olacak.

TEDESCO'DAN KANTE KARARI

NTV Spor'da yer alan habere göre; Tedesco orta saha kurgusunda ise Kante'ye ilk 11'de şans vermeyecek. 

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa maçına merkezde İsmail Yüksek-Guendouzi orta sahası ile çıkması bekleniyor. 10 numara pozisyonunda Marco Asensio, ileri uçta ise Talisca olacak. Sağ kanatta Musaba'nın oynayacağı belirtilirken, solda ise Kerem Aktürkoğlu görev alacak.

