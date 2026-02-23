Kasımpaşa maçı öncesi... Tedesco'dan N'Golo Kante kararı!

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadeleyi kazanması durumunda zirvede Galatasaray ile puanları eşitleyecek olan sarı-lacivertliler, galibiyete kilitlendi.

Tedesco karşılaşmanın ilk 11'ini belirledi. Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak ve savunmada Skriniar'ın yokluğunda Yiğit Efe görev alacak. Sarı-lacivertlilerin savunma kurgusunun Semedo-Yiğit Efe-Oosterwolde-Mert Müldür şeklinde olacak.

TEDESCO'DAN KANTE KARARI

NTV Spor'da yer alan habere göre; Tedesco orta saha kurgusunda ise Kante'ye ilk 11'de şans vermeyecek.

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa maçına merkezde İsmail Yüksek-Guendouzi orta sahası ile çıkması bekleniyor. 10 numara pozisyonunda Marco Asensio, ileri uçta ise Talisca olacak. Sağ kanatta Musaba'nın oynayacağı belirtilirken, solda ise Kerem Aktürkoğlu görev alacak.