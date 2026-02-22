Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi iki eksik!

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi iki eksik!

22.02.2026 13:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi iki eksik!

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Kasımpaşa maçı öncesi kadroda iki eksik bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

File derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup etti!
File derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup etti! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk iddiası: 'Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde...'
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk iddiası: 'Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde...' Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Dilmen, Konyaspor-Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir şampiyonluk iddiasında bulundu.