Kasımpaşa, Nicholas Opoku'yu transfer etti

Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:18

Güncelleme: 19.08.2024 - 16:18

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Opoku ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gana Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Opoku, İtalya'da Udinese ve son üç sezonda Fransa'da Amiens forması giydi.