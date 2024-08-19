Kasımpaşa, Nicholas Opoku'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku'yu kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:18
Kasımpaşa, Nicholas Opoku'yu transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Opoku ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gana Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Opoku, İtalya'da Udinese ve son üç sezonda Fransa'da Amiens forması giydi.


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