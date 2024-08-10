5 gollü muhteşem mücadele: Konyaspor, Kasımpaşa'yı yeni transferleriyle geçti

Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 21:19
5 gollü muhteşem mücadele: Konyaspor, Kasımpaşa'yı yeni transferleriyle geçti
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Süper Lig'in 1. hafta maçında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 3-2 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Yeşil-beyazlılar ile ilk maçlarına çıkan 7. dakikada frikikten Pedrinho, 81. dakikada Danijel Aleksic ve 89. dakikada Umut Nayir kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 48. dakikada Nuno Da Costa ve 74. dakikada Claudio Winck ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, lige 3 puanla başladı. Kasımpaşa ile ilk maçından puansız ayrıldı.

Ligin ikinci haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa, Hatayspor deplasmanına gidecek.


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