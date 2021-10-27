Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getiriyor

27 Ekim 2021 Çarşamba, 19:48

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; lacivert-beyazlılar, Hakan Kutlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli teknik adam, son olarak geçtiğimiz sezon Denizlispor'da görev yapmıştı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 6 puanla 19'uncu sırada bulunuyor.

İSPANYOL BASININDA GUTİ HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimizde günlerde İspanyol basınında AS gazetesinde efsane futbolcu Guti'nin teknik direktör olarak Kasımpaşa'nın başına geleceği iddia edilmişti.

İstanbul'daki La Liga organizasyonunda bir kulübün kendisine teklifte bulunduğunu söyleyen Guti, "Ocak ayında başlamak için teklif aldım. Türkiye her zaman aklımda olan bir yer. Teklif gelirse değerlendirebilirim. Orada çalışmak isterim. Teklif almıştım ve hala değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.