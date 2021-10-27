Kasımpaşa'nın teknik direktörlük için Guti'yi getireceği iddia edildi
Futbolculuk kariyerini Beşiktaş'ta tamamlayan ve yardımcı antrenörlük de yapan Guti'nin bu sefer Kasımpaşa'nın başına geçeceği iddia edildi.
Süper Lig'in ilk 10 haftasında 2 teknik direktör ile yollarını ayıran Kasımpaşa, İspanyol efsane futbolcu Guti'yi takımın başına getirmeye çalışıyor.
İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Guti, Kasımpaşa için öne çıkan adaylardan birisi.
İstanbul'daki La Liga organizasyonunda bir kulübün kendisine teklifte bulunduğunu söyleyen Guti, "Ocak ayında başlamak için teklif aldım. Türkiye her zaman aklımda olan bir yer. Teklif gelirse değerlendirebilirim. Orada çalışmak isterim. Teklif almıştım ve hala değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.
Guti Hernandez, 1996'dan 2011'e kadar Real Madrid forması giydikten sonra 2011'in kasım ayında Beşiktaş'a transfer olmuştu ve futbolculuk kariyerini burada sonlandırdı. 2018-19 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğünü yapan 44 yaşındaki İspanyol efsane, sonrasında İspanya'nın Almeria takımının başına geçti ve 22 maçta teknik direktörlük yaptı.
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