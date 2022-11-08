Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda 6 golle turladı
Kasımpaşa, Türkiye Kupası mücadelesinde kendi evinde konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yi 6-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Şenol Can'ın ekibi Kasımpaşa ile Mehmet Ak'ın yönetimindeki 1461 Trabzon FK karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 6-1 kazanırken goller; 7. ve 41. dakikalarda Ali Demirel, 8. ve 32. dakikalarda Aytaç Kara, 26. dakikada Haris Hajradinovic ve 66. dakikada Mamadou Fall'dan geldi. Konuk ekip 1461 Trabzon'un tek golü ise 87. dakikada Atalay Yıldırım'dan geldi.
Bu sonuçla beraber Kasımpaşa 5. tura yükselen taraf olurken, 1461 Trabzon FK turnuvaya veda etti. Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri 11 Kasım Cuma günü belli olacak.
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