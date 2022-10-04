Son Dakika: Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kastamonuspor ile eşleşti. Karşılaşma tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu.
Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu.
Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanıyor.
DİĞER EŞLEŞMELER
- Adana Demirspor-Adıyaman FK
- Yukatel Kayserispor-Iğdır FK
- Çorum FK - Esenler Erokspor
- Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor
- Balıkesirspor-Yeşilyurt Ofspor
- Anagold Erzincanspor-Bld. Kütahyaspor
- Tuzlaspor-Bursa Yıldırım Spor
- Boluspor-Fethiyespor
- Samsunspor-Muş 1984 Muş Spor
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- AKP'den dikkat çeken hamle
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- Saray’a giderken değişti
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt