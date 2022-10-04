Son Dakika: Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kastamonuspor ile eşleşti. Karşılaşma tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 14:40
Son Dakika: Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu.

Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu.

Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanıyor.

DİĞER EŞLEŞMELER

  • Adana Demirspor-Adıyaman FK
  • Yukatel Kayserispor-Iğdır FK
  • Çorum FK - Esenler Erokspor
  • Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor
  • Balıkesirspor-Yeşilyurt Ofspor
  • Anagold Erzincanspor-Bld. Kütahyaspor
  • Tuzlaspor-Bursa Yıldırım Spor
  • Boluspor-Fethiyespor
  • Samsunspor-Muş 1984 Muş Spor

ziraat türkiye kupası galatasaray GMG Kastamonuspor

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