Kasımpaşa yeni transferini resmen duyurdu!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fiorentina'dan Antonin Barak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa'da beklenen transfer gerçekleşti. İstanbul ekibi, Fiorentina'dan Antonin Barak'ı renklerine bağladı.
BARAK SEZON SONUNA KADAR KASIMPAŞA'DA
Kasımpaşa, Antonin Barak'ı Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Fiorentina, Çekyalı orta sahayı 2022'de kiralamak için Hellas Verona'ya 1.46 milyon Euro bedel ödemişti. Ertesi sene ise Fiorentina, Barak'ı 7.86 milyon euro ödeyerek toplamda 9.32 milyon Euro'luk bedelle kadrosuna katmıştı.
FIORENTINA KARNESİ
Antonin Barak geçen sezon Fiorentina formasıyla 34 maçta 1.375 dakika süre aldı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Antonin Barak #kasımpaşa #Fiorentina #transfer
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