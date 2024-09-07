Kasımpaşa yeni transferini resmen duyurdu!

Yayınlanma: 07.09.2024 - 16:46

Güncelleme: 07.09.2024 - 16:46

Kasımpaşa'da beklenen transfer gerçekleşti. İstanbul ekibi, Fiorentina'dan Antonin Barak'ı renklerine bağladı.

BARAK SEZON SONUNA KADAR KASIMPAŞA'DA

Kasımpaşa, Antonin Barak'ı Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Fiorentina, Çekyalı orta sahayı 2022'de kiralamak için Hellas Verona'ya 1.46 milyon Euro bedel ödemişti. Ertesi sene ise Fiorentina, Barak'ı 7.86 milyon euro ödeyerek toplamda 9.32 milyon Euro'luk bedelle kadrosuna katmıştı.

FIORENTINA KARNESİ

Antonin Barak geçen sezon Fiorentina formasıyla 34 maçta 1.375 dakika süre aldı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.