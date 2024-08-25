Kasımpaşa uzatmalarda yıkıldı: Adana Demirspor 2-0'dan geri döndü!

Yayınlanma: 25.08.2024 - 21:23

Güncelleme: 25.08.2024 - 21:23

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Kasımpaşa, 30. dakikada Hajradinovic ve 59. dakikada Nuno Da Costa'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Golcü oyuncu Nuno Da Costa, Kasımpaşa formasıyla üst üste dördüncü maçında da gol atarak kariyerinde bir ilki başardı.

ADANA DEMİRSPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI

Adana Demirspor'da geri dönüşün ateşi 65. dakikada yandı. Sahneye çıkan Yusuf Barasi farkı bire indirdi. Maçta son sözü 90+3'te Manev söyledi. Şık bir vuruş yapan Manev, skora dengeyi getirdi ve takımına puanı kazandırdı.

Karşılaşmada Adana Demirspor, 13. dakikada Yusuf Sarı ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ADANA DEMİRSPOR İLK PUANINA ULAŞTI

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 2 yaptı. Adana Demirspor ise ilk puanını alarak 1 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.