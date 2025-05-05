Kasımpaşa'da kazanan çıkmadı: Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

Yayınlanma: 05.05.2025 - 19:06

Güncelleme: 05.05.2025 - 22:12

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa, 18. dakikada Aytaç Kara ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un golünü 47. dakikada Danylo Sikan attı.

TRABZONSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trabzonspor puanını 46 yaptı, Kasımpaşa 43 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa, Eyüpspor ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda (Konuk ekip olarak) puan mücadelesi verecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Nuno Da Costa.

Trabzonspor: Muhammet Taha, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Okay, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

Karşılaşmadan önemli anlar | Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

90' GOL İPTAL | Banza'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90' GOL | Banza, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

88' SARI KART | Kasımpaşa'da Winck sarı kart gördü.

87' Kasımpaşa'da Winck, Espinoza'nın yerine oyuna dahil oldu.

82' Trabzonspor'da Nwakaeme ve Zubkov oyundan çıktı, Cham ve Visca oyuna dahil oldu.

80' SARI KART | Trabzonspor'da Nwakaeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

78' Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşu savunma ceza sahası önünde karşıladı.

71' Rodrigues'in sol kanattan açtığı orta kaleye doğru yöneldi ve sol direğin yanından az farkla auta çıktı.

68' Zubkov'un ceza sahası dışı sağ çaprazından sağ ayağıyla çektiği şut üstten auta çıktı.

66' Trabzonspor hücumunda Nwakaeme'nin sol kanattan açtığı ortayı Rodrigues kafayla karşıladı.

65' Trabzonspor'da Ozan Tufan ve Sikan oyundan çıktı, Mendy ve Enis oyuna dahil oldu.

64' SARI KART | Kasımpaşa'da futbolcular kaleci Taha'dan seken topa savunmanın elle temas ettiği yönünde itirazlarda bulundu ve penaltı bekledi. İtirazların sonucu Piatkowski sarı kart gördü.

63' Hajradinovic'in sol kanatta bulunan Aytaç'a bıraktı. Aytaç'ın şutu Taha'dan kale önüne sekti. Seken topa Hajradinovic vurdu top auta çıktı.

57' Kasımpaşa hücumunda Rodrigues'in sol kanattan içeriye çevirdiği topa Nuno Da Costa ceza alanın dokundu. Kaleci Taha sağ köşeye yönelen topa parmaklarının ucuyla dokunarak kornere çıkardı.

56' Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında Fall topla buluştu. Sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

53' Rodrigues'in sol kanattan açtığı ortayı yakın mesafeden Mustafa engelledi.

50' Mustafa'nın yerden ortasında savunma topu ceza sahası sağ çaprazına uzaklaştırdı. Seken topa bekletmeden vuran Sikan'ın şutu farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

48' Kasımpaşa hücumunda Da Costa sağ kanattan içeriye çevirdi Okay araya girdi ve top üstten auta çıktı. Kasımpaşa korner kullanacak.

47' Nwakaeme'nin pası ile ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sikan, yerden sert bir şut çekerek uzak köşede topu ağlarla buluşturdu.

47' GOL | Sikan, Trabzonspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

30' Kasımpaşa'da Da Costa'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

25' Hajradinovic'in kale önüne doğru kullandığı korner kaleci Taha'da kaldı.

24' Kasımpaşa hücumunda Fall sağ kanattan ceza sahası içine sokulmak isterken Arif araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.

18' SARI KART | Trabzonspor'da golün başlangıcında avantaja bırakılan pozisyonda Sikan, Rodrigues'e yaptığı müdahale sebebiyle sarı kart gördü.

18' Hajradinovic'in sağ kanattan ceza yayı sağ çaprazında bulunan Aytaç'a bıraktı, Aytaç topa bekletmeden sol ayağıyla vurdu, top kale önünde Batagov'a çarptı ve ters köşeye giderek kaleci Taha Tepe'yi şaşırttı ardından top ağlarla buluştu.

18' GOL | Batagov'un kendi kalesine attığı gol ile Kasımpaşa öne geçti.

11' Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde ceza alanında Yasin kafayı vurdu Taha Tepe üstüne gelen topu kornere çıkardı.

7' Fall'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hajradinovic dar açıdan yakın köşeye sağ ayağıyla şutunu çekti, kaleci Taha Tepe, şutu kurtardı. Batagov seken topu kornere uzaklaştırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.