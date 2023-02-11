Kasımpaşa'yı ölümden döndüren ayrıntı: İşte böyle kurtuldular!

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 10:03

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 10:19

6 Şubat depremi Türkiye’yi derinden sarstı. Spor dünyası da bölgedeki takımlar ve o kentlerde maçı olan kulüplerle yaşadı büyük afeti. Depremden sadece 8 saat önce Hatayspor’la karşılaşan Kasımpaşa kafilesi; depreme yeni açılan Müze Otel’de, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’le birlikte yakalandı.

İstanbul ekibi eğer geçen yıl konakladığı otelde kalsa yüksek olasılıkla büyük kayıplarla çıkacaktı Hatay’dan. Ancak tarihi bir yapı üzerine “çelik konstrüksiyon” sistemiyle inşa edilen Müze Otel, Kasımpaşa ile birlikte, o gün ailesiyle aynı otelde kalan Volkan Demirel ve eşini de hayatta tuttu.

Kasımpaşa ilk depremin ardından Hatay’dan Adana’ya otobüsle geçti. Yıkılan binaları gören futbolcular hıçkırıklara boğuldu. Kafile 7.6’lık depreme ise kulübün başkanı iş insanı Turgay Ciner’in ayarladığı özel uçağa binerken yakalandı. Uçak bir süre bekledi, pist zarar görmediğinden İstanbul’a havalandı.

Volkan Demirel (solda) ile Selçuk İnan (sağda)

"İKİ DAKİKA SALLANDIK"

Deprem anını anlatan bir yönetici, “Gürültüyle uyandık, demirlerin birbirine vurduğu anlarda beşik gibi sallanıyorduk. Yatağın üzerinden yere düştüm, odadaki TV ve tüm eşyalar paramparça oldu. 2 dakika sallandık, bitmek bilmedi, sonra aşağı koştuğumda tüm takımın şortla hatta bazılarının ayakkabılarını bile giymeden bahçeye çıktığını gördüm. Volkan Demirel ve ailesi de bahçedeydi. Ağlıyordu, telefonla oyuncularına ulaşmaya çalıştı. Biz de kafileden ayrılıp, baba evi Antakya’ya geçen teknik direktörümüz Selçuk İnan’ın sağlıklı olup olmadığını merak ediyorduk. Oteldeki ailelere ve özellikle çocuklara moral verdi oyuncularımız” dedi.

Kafile, sabaha kadar teknik direktörlerine ulaşmaya çalıştı. Selçuk Hoca ise futbolcuları kadar şanslı değildi. Antakya’daki baba evi ağır hasar görmüş, ayağından yaralanan annesi hastaneye kaldırılmıştı.