17 Ağustos 1999 depremini soruşturan savcı Ali Özgündüz uyardı: 'Enkazlar kaldırılmadan önce...'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:59

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 09:59

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Son olarak 1999 depremini soruşturan CHP eski Milletvekili Ali Gündüz, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nu (HSK) ve Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek uyarılarda bulundu.

17 Ağustos depremini yaşamış ve sorumlular hakkındaki soruşturmaları yürütmüş o zamanki bir C. Savcısı olarak söylüyorum ki, enkazlar kaldırılmadan önce yıkılan binalardan bilirkişi eşliğinde beton, demir numunelerinin alınması ve projeye aykiriliklarin tespit edilmesi önemlidir. — Ali Özgündüz (@aliozgunduz) February 10, 2023

"NUMUNE ALINMASI ÖNEMLİ"

Twitter’dan art arda paylaşım yapan Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"17 Ağustos depremini yaşamış ve sorumlular hakkındaki soruşturmaları yürütmüş o zamanki bir C. Savcısı olarak söylüyorum ki, enkazlar kaldırılmadan önce yıkılan binalardan bilirkişi eşliğinde beton, demir numunelerinin alınması ve projeye aykırılıkların tespit edilmesi önemlidir.

Suçluların tespiti açısından şu aşamada delillerin eksiksiz toplanması ileride yapılacak yargılamaların temelini oluşturacaktır. Bölgedeki arkadaşlar aynı zamanda deprem mağduru olduklarından HSK’nın bölgeye rotasyonla yeterli sayıda hakim/savcı yetkilendirmesi zaruridir. Ayrıca yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili imar ve ruhsat dosyalarının da şu aşamada ilgili belediyelerden temin edilerek emanete alınması gerekmekte.”