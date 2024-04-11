Kastamonuspor'dan Amedspor maçı için flaş uyarı!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 17:59

Güncelleme: 11.04.2024 - 17:59

Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Aygün mesajında hafa sonu oynanacak Amedspor maçına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hafta sonu inşallah bir bayram yaşayacağız. Amedspor’la belki de sezonun en önemli maçını oynayacağız. Çocuklar çalışıyorlar. O maça varlığıyla yokluğuyla girecekler. Çıkacaklar oynayayacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat futbol bir barış olayıdır. Futbol sevgidir. Futbol bir spordur. Sporun özünde de olan şey kavga, gümbürtü değil. Futbol bir oyundur. İnsanları mutlu etmek için oynan bir spor dalıdır.

“AMEDSPOR’U EN İYİ ŞEKİLDE KARŞILAYACAĞIZ”

Biz Diyarbakırlı kardeşlerimizi, Amedspor’u en iyi şekilde karşılayacağız. İnanıyoruz biz kazanacağız ve şampiyon olacağız. Oyunun tamamen fair play çerçevesinde geçmesini, hiçbir provokasyona izin verilmemesini, tamamen kardeşlik havasında bu maçın yaşanmasını bütün hemşehrilerimden rica ediyorum.

Biz hiç kimseye düşman değiliz. Kastamonu halkının yüreğinde de böyle bir şey yok. Biz Karadeniz takımıyız, Amedspor da bir Güney Doğu takımı. Hepimiz kardeşiz. Onlar da bizim kardeşimiz. Onlar bizim düşmanımız değil. Amedspor oraya maça gittiğimizde bizi karşıladırlar, maçı kazandığımızda da alkışlayıp uğurladılar. Biz de kendilerini aynı şekilde karşılayacağız.

Biz düşman değiliz, provokasyondan uzak duralım.”