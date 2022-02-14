Katalan derbisinde kazanan yok... Espanyol 2-2 Barcelona
La Liga'nın 24. haftası Katalan derbisine sahne oldu. Barcelona, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Barça'ya Espanyol karşısında puanı getiren gol 90+6'da geldi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında oynanan Barselona kentinin derbisinde Barcelona deplasmanda Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.
Barcelona karşılaşmanın 2. dakikasında Pedri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım 40. dakikada Sergi Darder ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarının 64. dakikasında Raul de Tomas ile golü bulan Espanyol skoru 2-1'e taşıdı.
Maçın uzatma dakikalarının oynandığı 90+2'de Barcelona'dan Gerard Pique, Espanyol'dan Nico Melamed kırmızı kart gördü.
Uzatmaların son saniyelerinde (Dk. 90+6) Hollandalı Luuk de Jong ile rakip ağları havalandıran Barcelona, deplasmandaki derbiden 1 puan aldı.
Ligde bir maçı eksik olan Barcelona 39 puanla 4'üncülükte kaldı.
Espanyol ise 28 puanla 13'üncülükte yer aldı.
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