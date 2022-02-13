Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Maçı yönetmekle idare etmek arasında fark var

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından konuk ekibin başkanı Fatih Özgökçen sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 23:22
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Maçı yönetmekle idare etmek arasında fark var
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından hakeme tepki gösterdi.

Özgökçen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Maçı yönetmekle idare etmek arasında büyük fark olduğunu vurgulayan Özgökçen açıklamasında, "Ne yazık ki hakem Konyaspor'a idare edilmiş 90 dakika yaşattı ve takdir haklarını rakibimizden yana kullandı. Konyaspor camiası haklarını savunamaz zannediliyorsa buna cevabımızın çok sert olacağının bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.


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