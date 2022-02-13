Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den şampiyonluk yorumu
İttifak Holding Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme mücadeleyi yorumladı. Yıldız oyuncu, "Henüz biten bir şey yok. Kazanabildiğimiz için kazanmak istiyoruz." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşma sonrası Anthony Nwakaeme kritik galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.
"Çok önemli bir galibiyet aldık. Sahadan mutlu ayrıldık, istediğimizi aldık. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Henüz biten bir şey yok. Kazanabildiğimiz için kazanmak istiyoruz. Resmen bitene kadar asla bitmemiştir. Benim en önemli özelliğim topu koruyabilmek, o an da koruyabileceğimi hissettim. Belki şanslıydım. Visca'ya da güzel bir asist olmuş oldu."
DORUKHAN TOKÖZ: HERKES ÇOK İSTEKLİ
Dorukhan Toköz, Konyaspor galibiyetini yorumladı, "Bizim takımımız çok iyi arkadaşlardan oluşuyor: Özellikle çok iyi çalışıyoruz, antrenman yapıyoruz. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes çok istekli. Konya çok iyi bir takım. Ona göre oynadık ve çalıştık. Çalışmamızın karşılığını aldık" dedi.
Maçta sağ bek oynamasıyla ilgili olarak "Zaten hocamız hafta içi yapmamız gerekenleri söylüyor. Onu söyledikten sonra zaten antrenmanlarda bunun taktik çalışmasını yapıyoruz. Hoca nerede görev verirse elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
İlgili Haberler
- Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasında bir taraftar hayatını kaybetti
- Spor hekimi açıkladı: Serdar Dursun'un iyileşmesi 4 haftayı bulur
- Lider Trabzonspor, hata yapmadı! | Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Erkuş’tan söyleşi ve imza günü
- Biden ve Zelenskiy anlaştı!
- Ukrayna'dan toplantı çağrısı: Süre verdi
- Ermenistan-Gürcistan sınırında deprem
- Acı haberi duyurdular: Bir taraftar hayatını kaybetti
- 'Paralar ve altınlar kayıp!' dedi, rapor paylaştı
- Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den şampiyonluk yorumu
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları çöpe atıldı iddiası
- Maç sonrası korkunç kavga!
- Eski Afganistan Cumhurbaşkanı'ndan tepki