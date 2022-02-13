Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den şampiyonluk yorumu

13 Şubat 2022 Pazar, 21:48

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Anthony Nwakaeme kritik galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Sahadan mutlu ayrıldık, istediğimizi aldık. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Henüz biten bir şey yok. Kazanabildiğimiz için kazanmak istiyoruz. Resmen bitene kadar asla bitmemiştir. Benim en önemli özelliğim topu koruyabilmek, o an da koruyabileceğimi hissettim. Belki şanslıydım. Visca'ya da güzel bir asist olmuş oldu."

DORUKHAN TOKÖZ: HERKES ÇOK İSTEKLİ

Dorukhan Toköz, Konyaspor galibiyetini yorumladı, "Bizim takımımız çok iyi arkadaşlardan oluşuyor: Özellikle çok iyi çalışıyoruz, antrenman yapıyoruz. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes çok istekli. Konya çok iyi bir takım. Ona göre oynadık ve çalıştık. Çalışmamızın karşılığını aldık" dedi.

Maçta sağ bek oynamasıyla ilgili olarak "Zaten hocamız hafta içi yapmamız gerekenleri söylüyor. Onu söyledikten sonra zaten antrenmanlarda bunun taktik çalışmasını yapıyoruz. Hoca nerede görev verirse elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.