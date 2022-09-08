Katar, Dünya Kupası için özel pul bastırdı
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, organizasyona katılacak olan ülkeri temsil edecek posta pulları hazırladı.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ülkeleri temsilen posta pulları bastırdı.
Katar Posta Hizmetleri Şirketi (Qatar Post), başkent Doha'da 2022 Dünya Kupası'nda yer alacak ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla bir tören düzenledi.
Qatar Post, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 ülkeyi temsilen posta pulları basıldığını duyurdu.
Törende, basılan örnek pullar da sergilendi.
Katar, 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
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