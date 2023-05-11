Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya devam etmek istiyor!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 20:16

Güncelleme: 11.05.2023 - 20:19

2022 Dünya Kupası, spor camiası ve kamuoyunda birçok tartışmaya rağmen Katar'da düzenlendi.

Katar, Japonya ve Güney Kore'nin ardından bu turnuvaya ev sahipliği yapan üçüncü Asya ülkesi oldu.

Şimdi ise son Asya Futbol Federasyonu (AFC) Asya Kupası şampiyonu Katar, 1988 ve 2011 yıllarının ardından üçüncü kez kıtanın en prestijli erkekler futbol turnuvasına olan AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

"HERKES KATAR'A GELMEK İSTER"

Goal'ün derlediği habere göre, Katar'ın hedefi daha fazla turnuvanın ev sahipliğini üstlenmek olduğu kaydedildi.

2023 Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi CEO'su Jassim Abdulaziz Al-Jassim, Katar'ın turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam edeceği belirterek, "Dünya Kupası'ndaki ivmeyi yükseltmemiz gerekiyor. Eminim taraftarlar Doha'daki atmosferi çok sevdiler ve tekrar gelmek isteyecekler. Asya Kupası'na da Katar'ın ev sahipliği yapması doğru bir karar diye düşünüyorum. Ama bu Katar'ın ev sahipliğindeki son turnuva değil. Yine devam edecek. Herkes Katar'a gelmek ister" sözlerini kaydetti.