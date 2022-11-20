Katar - Ekvador maçında ilk 11'ler belli oldu

20 Kasım 2022 Pazar, 18:27

32 ülkeyi temsil eden milli takımların mücadele edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde başlıyor.

Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan Katar'daki hava sıcaklıkları nedeniyle ilk kez kış aylarında düzenlenen dev turnuvada ilk düdük bu akşam çalacak. Büyük heyecan, 18 Aralık'ta oynanacak final müsabakası ile son bulacak.

Uzun zamandır beklenen Dünya Kupası heyecanı bu akşam açılış maçıyla başlayacak. Turnuvaya ev sahipliği yapan Katar ile Ekvador karşı karşıya gelirken, 2022 Dünya Kupası'nda ilk düdük çalacak.

İLK 11‘LER

Katar: Al-Sheeb, Miguel, Al-Rawi, Khoukhi, Hassan, Hatem, Boudiaf, Al Haydos, Homam Ahmed, Almoez Ali, Akram Afif.

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra, Valencia, Estrada.

Katar ile Ekvador arasındaki A Grubu maçı 20 Kasım 2022 Pazar günü, saat 19.00'da başlayacak.