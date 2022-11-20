Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu!
Sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ile ilgili yorum yaptı.
Almanya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Mesut Özil, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendiren Başakşehirli futbolcu, "Çoğu insan Almanya'yı güçlü takımlardan biri olarak görmüyor. Bunun sebebi son turnuvalardaki ve Uluslar Ligi'ndeki kötü performans. Ancak bu kötü bir şey olarak görülmeyebilir. Takım, bu durumu avantaja çevirip insanların yanıldığını gösterebilir" dedi.
Almanya ile 2014 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Özil, "Almanya bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nın ardından kimse Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçları umursamayacaktır. Ayrıca takımda çok önemli oyuncular var. Antonio Rüdiger son birkaç yılda inanılmaz gelişti ve şu an dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Leroy Sane ve Serge Gnabry'de turnuvanın kilit oyuncularından olmak için her şeye sahipler" ifadelerini kullandı.
FAVORİLERİNİ AÇIKLADI
Dünya Kupası'nın çok çekişmeli geçeceğini söyleyen Özil, "Şu anda form olarak çok iyi takımlar var. Özellikle Brezilya hücum hattında olağanüstü oyunculara sahip. Ayrıca Fransa, İngiltere ve Arjantin'in de çok güçlü kadroları var." diyerek sözlerini noktaladı.
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